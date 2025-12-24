Geen gemakkelijke opdracht

Je blijft je verbazen. In de jungle van automerken en fabrikanten is er een merk dat keer op keer weet te overtuigen. Het Koreaanse Kia speelt al jaren opvallend slim en doordacht in op de markt. Of het nu gaat om compacte stadsauto's, volwaardige SUV's of tegenwoordig zelfs bedrijfswagens: Kia weet precies waar de vraag ligt. Daarbij slaagt het merk er ook nog eens in om een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding neer te zetten. Het resultaat laat zich raden. In vrijwel elk segment waarin het actief is, scoort Kia bovengemiddeld goed in de verkoopstatistieken. Kortom; een puike en verbazingwekkende prestatie van het merk.



Ook op elektrisch gebied staat Kia inmiddels stevig op eigen benen. Modellen als de Niro EV en EV6 zijn uitgegroeid tot vaste waarden op de Nederlandse wegen en vinden gretig aftrek, met name onder leaserijders. Toch was er voor de oplettende koper nog altijd een duidelijke leemte in het aanbod. Wie op zoek is naar een elektrische SUV, en dat zijn er velen, kwam al snel voor een dilemma te staan. De EV3 is voor sommigen te compact, de imposante EV9 juist weer een maat te groot. Daarmee bleef de EV6 over als enige alternatief. Maar hoe vaak Kia het zelf ook benadrukt: de EV6 voelt eerder als een sportieve crossover dan als een echte SUV. Een hoge instap, een hoekige belijning en een praktische, vierkante bagageruimte? Die kenmerken zijn bij dit model nauwelijks te vinden.



Voor het antwoord op de populaire Volkswagen ID.4, Škoda Enyaq, Tesla Model Y en Peugeot e-3008 moest het merk met meer komen dan alleen de EV6. En zo geschiedde: voor ons staat de Kia EV5, het model dat een overtuigend antwoord moet vormen op deze concurrenten. Een opdracht die allesbehalve eenvoudig is.