Gat in de markt

Vraag een groepje bestuurders naar vijf bezwaren om hun auto met verbrandingsmotor in te wisselen voor een volledig elektrisch exemplaar. Grote kans dat zowel ruimtegebrek als aanschafkosten geregeld in het rijtje terugkomen. Zaken van praktische aard waarin het Chinese MG een gat in de markt ziet. En zie hier, voor ons staat de eerst volledig elektrische stationwagen in de vorm van een MG5. Een leuke prijs en veel ruimte, daar moet autorijdend Nederland toch wel voor vallen?