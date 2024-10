Vijf sterren

Als er één auto is waar reikhalzend naar uitgekeken werd, dan is het wel de elektrische reïncarnatie van de Renault 5. De R5 geldt als iconisch automodel uit de jaren 70 van de vorige eeuw en zowel autoliefhebbers als totale leken reageerden enthousiast op de aankondiging van Renault dat dit model als grote inspiratiebron geldt voor een nieuwe EV in het B-segment. Er moest immers een opvolger komen voor de succesvolle, maar niet echt sexy Renault Zoe. Amper drie jaar nadat we de eerste conceptversie voorgeschoteld kregen is het nu al tijd om met het eindproduct van de retroliefhebberij op stap te gaan. Maakt de Renault 5 E-Tech de muurhoge verwachtingen waar, of komt de hatchback niet verder dan een goed smoelend koetswerk?