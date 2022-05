Verkooptopper

Het duurt niet lang meer tot de Fiesta de bestverkochte Ford van Nederland gaat zijn. Met een huidig verkoopaantal van meer dan 301.000 stuks moet enkel de Ford Escort (315.680 stuks) nog worden ingehaald. Om het verkoopproces te versnellen voorziet Ford de Fiesta van een facelift om weer fris en fruitig het tweede levenstermijn in te gaan. Geen half werk; het hele front gaat op de schop. Is het voldoende om Peugeot, Volkswagen, Renault, Toyota en Opel te overtreffen? De strijd is aan!