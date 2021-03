Stap voor stap

Waar je 15 jaar geleden met enige verlegenheid toegaf een Koreaans merk te rijden, mag je tegenwoordig met gepaste trots je sleutelbos met Hyundai-logo op tafel gooien. Petje af voor de transformatie die het concern de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Door constant feedback van rijders om te zetten in verbeteringen schopt het merk het van 'budget Koreaan' naar de hogere regionen van het middensegment.



De veranderingen zijn bij de nieuwe i20 zeer goed terug te zien. In 2009 maakte we kennis met de eerste generatie i20. Dit was de opvolger van de populaire Getz. De i20 was toen een typische budgetauto met een strakke vanafprijs van 11.000,- euro; een prijs die je tegenwoordig in het A-segment zelfs niet meer tegenkomt. Na een facelift in 2013 maakte we in 2015 kennis met de tweede generatie i20 die op vele vlakken is verbeterd ten aanzien van de eerste variant. Slechts een kleine zes jaar later komt Hyundai al met de met de derde generatie van de i20. Die, op het eerste gezicht, weer een grote sprong heeft gemaakt ten aanzien van zijn voorganger. Tijd voor een nadere inspectie.