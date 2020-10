Met beide benen op de grond

Nederlanders staan te boek als een nuchter volk. Deze nuchterheid is terug zien in de keuzes voor de auto's die we rijden. Veel Nederlanders hebben dan ook een standaard wensenlijstje; ruim, praktisch, zuinig, betrouwbaar en vooral niet te duur in aanschaf. Merken als Skoda, Kia en Opel scoren doorgaans goed in de genoemde criteria. Maar er is een merk dat absoluut niet mag ontbreken in dit rijtje, Honda scoort namelijk jaar op jaar bijzonder hoog op bovengenoemde punten. Het model dat steevast wordt genoemd is de Jazz. Een auto die veel consumenten niet direct op het netvlies hebben staan en daarom gerust een verborgen pareltje mag worden genoemd. Door de consumentenbond werd de Jazz in 2019 nog uitgeroepen tot een van de meest betrouwbare auto op de Nederlandse wegen en stond het merk Honda op plek drie van meest betrouwbare automerken. Tijd om te onderzoeken of de nieuwe Jazz d? keuze is voor de Nederlandse autokoper.