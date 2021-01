Het roer om

'No more boring cars' riep Akio Toyoda, CEO van Toyota, in 2017. Toyota had het laatste decennium niet bepaald het imago spannende auto's te bouwen, een enkel model daargelaten. Het roer moet om en de auto's moeten aantrekkelijk worden voor een groter publiek. Met die reden maakten we de afgelopen jaren kennis met spiksplinternieuwe auto's met een krachtig design van het merk. Denk aan de C-HR, GR Supra, Corolla en de gespierde RAV4. Stuk voor stuk auto's die het straatbeeld leuker maken en voor iedere autokoper interessant zijn. Verkooptopper Yaris is één van de laatsten die is aangepakt door het designteam van Toyota en is, net als de voorgaande modellen, op vrijwel geen enkel punt meer te vergelijken met zijn voorganger. Dat vraagt om een grondige kennismaking.