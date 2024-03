Wanneer verstand wint

Autofabrikanten hebben weleens makkelijkere tijden gekend. In Europa komt een verkoopverbod op brandstofauto's steeds dichterbij en op weg daarnaartoe worden de overheidsregels steeds strenger. Een voorbeeld daarvan zijn de emissiebeperkingen, waardoor alle verkochte auto's van een merk gemiddeld gezien niet té vervuilend mogen zijn. Kom je als producent boven een bepaalde grens, dan zijn boetes van de Europese Commissie niet te ontlopen. Automerken met veel verkochte EV's lopen geen risico, maar een merk als Mazda, dat het vooral moet hebben van haar SUV's, krijgt het benauwder.

Dat kun je natuurlijk oplossen door een geheel nieuw model met weinig uitstoot uit te brengen, maar voor een relatief kleine autofabrikant als Mazda is het heel duur om dat alleen voor Europa te doen.



Dus ging het merk shoppen bij een ander Japans merk en werd ervoor gekozen om de Yaris om te toveren tot Mazda2 Hybrid. Niet spannend, wel verstandig. Is het gelukt om er iets eigens van te maken en waarom zou je deze verkiezen boven het origineel? Wij zoeken het uit in deze autotest.