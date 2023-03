Nu als mild hybrid

De Mazda CX-5 is een auto die veelvuldig de revue passeert. Het is één van de best verkopende auto's van het merk, zo werden er in Nederland al meer dan 30.000 op kenteken gezet. Niet gek dus dat de Japanners er bovenop zitten en met enige regelmaat een modelwijziging doorvoeren. Bijna jaarlijks zien we een nieuwe versie verschijnen, wat moet voorkomen dat het sinds 2017 leverbare model achterloopt.



Afgelopen jaar maakten we kennis met de gefacelifte CX-5 en nu is het alweer tijd voor een vernieuwing. Waar we vorig jaar nog de kanttekening maakten dat er op motorisch gebied niets veranderde en er dus sprake was van een relatief hoge uitstoot, introduceert Mazda nu mild hybrid ondersteuning van de twee benzinemotoren. Met deze geëlektrificeerde aandrijflijnen moet de auto schoner zijn en dat heeft weer effect op de aanschafprijs. Laten we eens kijken hoe dat in de praktijk uitpakt.