Gaat maar door

Mazda zette in 2011 vol in op cross-overs, toen het merk de CX-5 presenteerde. Een gouden zet, zo bleek. Inmiddels is het model goed voor zo'n 19 procent van de Europese verkopen van de Japanse fabrikant, terwijl er wereldwijd meer dan 353.000 exemplaren de showroom uitreden. De auto kreeg navolging van onder andere de CX-3 en CX-30, terwijl aan de bovenkant van het gamma snel aanvulling komt in de vorm van de CX-60.



Maar de trendsetter CX-5 wordt niet vergeten, want dit model krijgt nog maar eens een subtiele opfrisbeurt. Mazda grijpt die gelegenheid aan om nieuwe uitrustingsvarianten en exterieurlak te introduceren. Wij rijden met de geretoucheerde cross-over om te zien of de aanpassingen genoeg zijn om de auto, die in de basis al vijf jaar meegaat, bij de les te houden.