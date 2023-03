Eigen gezicht

Het compacte middensegment wordt overspoeld met SUV's en cross-overs en dat heeft een reden. Waar eerder al D-segmenters als de Mondeo en Passat werden ingeruild voor de Kuga en de Tiguan, zie je dat de populariteit van C-segment hatchbacks en stations gestaag afneemt. Het marktaandeel van de Golf is nog maar een kwart van wat het een aantal jaren terug was en Renault ziet zijn Mégane ook flink aan populariteit inboeten. Het veelgevraagde alternatief is dus die SUV en daar speelde Renault met de Kadjar handig op in. Dat model was behoorlijk populair en door de gezamenlijke ontwikkeling met Nissan kon de auto relatief vriendelijk geprijsd worden.



Opvolger Austral profiteert evengoed van de gedeelde ontwikkelingskosten, want onderhuids deelt de auto veel techniek met de Qashqai. Maar met andere aandrijflijnen en een compleet afwijkende koets zou de Renault een geheel eigen karakter moeten hebben. Of dat zo is, lees je in deze autotest.