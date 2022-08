Te mooi om waar te zijn?

We hebben door de jaren heen van alles voorbij zien komen qua aandrijvingen. Maar een elektrische auto zonder stekker is voor het eerst. We kennen natuurlijk de hybride-aandrijvingen van bijvoorbeeld de Toyota Prius, waarmee je een stukje elektrisch kunt rijden zonder dat je de auto aan een stopcontact hoeft op te laden. De auto waarmee we nu kennis maken, borduurt eigenlijk op die werkwijze voort, want er werken een benzine- en elektromotor samen.



Maar er is een verschil: de benzinemotor drijft de wielen niet aan. De auto waar we het over hebben, is de Nissan Qashqai e-Power. In die cross-over zorgt een 1,5 liter benzinemotor ervoor dat een kleine batterij van 2,1 kWh wordt bijgeladen, zodat de elektromotor van voeding is voorzien. Je beschikt daarmee over de voordelen van elektrisch rijden, namelijk een direct koppel en naadloze aandrijving, zonder dat je over opladen hoeft na te denken. Klinkt te mooi om waar te zijn, maar is dat het ook?