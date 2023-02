Terug in het spel

We hoeven er geen doekjes om te winden: Alfa Romeo heeft wel eens betere tijden gekend. Op dit moment verkoopt zustermerk Lancia meer auto's, terwijl dat merk alleen in Italië actief is met de stokoude Ypsilon. Nu heeft Alfa Romeo evengoed een tamelijk overzichtelijk modellenoverzicht met tot voor kort twee modellen. Tot voor kort schrijven we, want er is een nieuwe telg! Een nieuwe Alfa is altijd leuk, maar dit is meteen de belangrijkste auto voor het merk. Niet alleen opereert de Tonale in een heel populair middensegment SUV's, de auto luidt ook de koers richting elektrificatie van het merk in. De auto is er met louter geëlektrificeerde aandrijflijnen, waarvan de geteste 1.5T Hybrid het eerste wapenfeit is. We gaan snel ontdekken of deze auto de opleving van het mooie merk kan realiseren.