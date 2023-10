Lastig te plaatsen

Een heel nieuw automerk. De tijden dat het sensationeel was als een nieuwkomer zijn intrede deed in Nederland zijn allang voorbij. De stortvloed aan Chinese fabrikanten die de automarkt willen veroveren, maakt het nu de normaalste zaak van de wereld dat we met een heel nieuw merk en model kennismaken. Na Aiways, BYD, NIO en nog heel veel ander nieuws uit het Oosten is het nu de beurt aan Zeekr. Misschien zegt die naam je nog niets, maar het overkoepelende Geely geniet als moederbedrijf van onder andere Volvo en Polestar veel bekendheid.



Je ziet dat het concern op veel paarden wedt, want ook Lynk&Co en Lotus behoren tot het portfolio. En met de helft van de aandelen van smart en een groot belang in Mercedes-Benz en Aston Martin is dit de meest ingeburgerde Chinese autofabrikant in Europa. Net als bij de Stellantis-merken betekent dat wel dat je merken binnen de groep onderscheidend moeten zijn en toegevoegde waarde bieden aan het bestaande gamma. Hoe dat zit met Zeekr en wat de kwaliteiten en minpunten van de gloednieuwe X zijn, lees je in deze autotest!