Comfortabel ruimtewonder

De C-segment SUV, die krijgt het nog zwaar. Dat was in ieder geval de verwachting van velen, door de almaar strenger wordende uitstooteisen van Europa. Dat heeft immers een flink effect op de verkoopprijs en nog wel het meeste bij hoge SUV's met een grote motor.

Toch stapten we massaal over van onze MPV's en stations in hogere carrosserievormen. Het hele MPV-segment is na het verdwijnen van de Grand C4 Spacetourer al weggevaagd en de verkoopcijfers van stations nemen sterk af.



Om de aanschafprijs toch een beetje behapbaar te maken worden SUV's van driecilinders en hybride aandrijflijnen voorzien. Maar in hoeverre zijn ze nu echt een alternatief voor de gezinsbakken die we achterlaten? De nieuwe C5 Aircross pretendeert dat in ieder geval wel te zijn en biedt ons ook nog eens zuinige benzinemotoren en een Plug-in hybridevariant. Met die laatste maken we de eerste kilometers tijdens de persintroductie.