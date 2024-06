Verbeterde trendsetter

Wie had in 2007 kunnen voorspellen dat SUV's en crossovers zo'n dominante rol zouden gaan spelen in de autowereld? Tot die tijd waren SUV's vooral bestemd voor avonturiers, natuurliefhebbers en Freek Vonk: ruig en geschikt voor onbegaanbaar terrein. Maar met de onthulling van de eerste generatie Qashqai in 2007 besloot Nissan een andere weg in te slaan. Geen zware differentiëlen, standaard 4WD of terreinversnellingen, en geen focus op brute kracht en trekvermogen. In plaats daarvan werd de Qashqai ontworpen met brandstofefficiëntie en wendbaarheid als prioriteit, terwijl hij een soepele rijervaring bood en een uitstekend rendement per kilometer behaalde. Dit, gecombineerd met de stoere uitstraling van een SUV, bleek een schot in de roos. Vandaag de dag is 48% van de wereldwijd verkochte nieuwe auto's een SUV of crossover. Nissan kan dus met recht een van de grootste trendsetters van de eenentwintigste eeuw worden genoemd.



Nu, in 2024, staat de derde generatie Qashqai voor een grondige facelift. Hip en hot zijn de sleutelwoorden. Wij onderzoeken of deze trendsetter zijn naam eer aan doet en opnieuw een schot in de roos kan worden.