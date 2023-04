Zuinige wereldspeler

Ga er maar aanstaan als autofabrikant: decennia in de top drie van grootste automerken terechtkomen en zelfs met enige regelmaat op de hoogste trede van het wereldwijde podium eindigen. De mondiale aanpak van Toyota legt het merk geen windeieren. Door de controle over de gehele productieketen lukt het de Japanners om zelfs tijdens een pandemie en chipcrisis stug door te blijven leveren. Maar ook met een specifiek aanbod per regio weet het merk consumenten aan zich te binden. Voor Europa produceert het merk bijvoorbeeld de Yaris Cross, die het als relatieve nieuwkomer heel goed doet. Maar er zijn ook zogenaamde wereldmodellen, die in iedere markt te verkrijgen zijn. Eén daarvan is de nieuwe Corolla Cross, die zoals veel Toyota's alleen met hybride aandrijflijnen geleverd wordt. Is deze wereldreiziger verfijnd genoeg om ons Europeanen te verleiden? Wij zochten het uit!