Swung onder SUV's

Tot nu toe waren SUV coupés voorbehouden aan de hogere marktsegmenten, maar Renault democratiseert dit type auto met de nieuwe Arkana. De stoerheid van een SUV door de hoge stand op de wielen gecombineerd met de elegante daklijn van een coupé.



Als één automerk met een nieuw type carrosserie op de markt komt, wordt de eerstvolgende al snel plagiaat verweten en dat terwijl modellen bij meerdere merken in dezelfde tijd worden ontwikkeld. De Arkana bestaat bij Renault al drie jaar. De auto wordt gebouwd in Rusland en was tot nu toe ook alleen voor de Russische markt voorbestemd. De basis is de bodemgroep van de Dacia Duster, zodat het model ook met vierwielaandrijving beschikbaar is.

De nieuwe Europese Arkana lijkt qua concept op de Russische versie, maar staat op het veel modernere platform van de huidige Captur en heeft een achterklep waar de Russische variant over een kofferdeksel beschikt. Sterker nog, slechts één onderdeel aan de buitenkant van beide auto's is identiek en dat is de dakplaat.

Renault plaatst de nieuwe Arkana met zijn lengte van 4,57 meter heel nadrukkelijk in het C-segment, daar is de prijsstelling ook naar. De strikte grenzen tussen segmenten vervagen al jaren.

En is er sprake van concurrentie? Het aanbod betaalbare SUV coupés is nog uiterst bescheiden. Mitsubishi levert de Eclipse Cross, maar dat is een PHEV. De Franse pers vergelijkt de Arkana veelvuldig met de Peugeot 3008.