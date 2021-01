Chinese inhaalslag

Al jarenlang proberen Chinese autofabrikanten voet aan de grond te krijgen in de Westerse automarkt. Tot voor kort waren dat pogingen met weinig succes, bijvoorbeeld van het merk Landwind dat met stille trom weer vertrok na een paar botsproeven. Het Chinese Geely pakte het anders aan en kocht gewoon een Europees merk op. Het eveneens Chinese merk SAIC doet met het gereïncarneerde MG ook geen verkeerde zaken in Europa. Een bekende naam doet blijkbaar wonderen. Toch pakt het merk achter onze testauto het op eigen houtje aan. Aiways bestaat pas sinds 2017 en nu al komt de startup met een serieuze aanval op de Europese auto-industrie. Helemaal in de trend van het moment is de eerste telg een flinke elektrische SUV met specificaties die naar meer smaken. Moet de gevestigde orde zich zorgen gaan maken? Dat lees je in deze autotest.