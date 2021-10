Bijgepunt

Een nieuwe speler betreed het Europese strijdtoneel der automobielen. Het Chinese Aiways wil na actieve jaren in het Oosten haar geluk gaan beproeven in de Westen. De U5 mag daarbij het spits afbijten en al eerder maakte we kennis met een Showroom versie van dit model; lees voor de volledigheid deze rijtest terug. Nu Aiways de auto op diverse punten heeft bijgeschaafd en feedback van gebruikers omgezet heeft in vernieuwingen kruipen we opnieuw achter het stuur van deze flinke elektrische SUV. Weet het de gevestigde orde te laten schudden op de grondvesten of hoeven ze zich niet druk te maken?