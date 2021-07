Veel voor minder

Ineens was daar de herleving van het illustere MG. Hoewel de Britse grondslag die het merk zo beroemd maakte ver te zoeken is, bleek het een slimme zet van de Chinese autofabrikant SAIC om de bekende naam weer te voeren in Europa. Lichte sportauto's en andere snelle jongens zijn nog even ver te zoeken in de MG showroom, maar met de betaalbare elektrische cross-over ZS weet het merk in een aantal Europese landen mooie verkoopcijfers neer te zetten. Dat smaakt naar meer, moeten ze in Shanghai hebben gedacht.



Vandaar dat de plug-in hybride EHS inmiddels ook te verkrijgen is. In tegenstelling tot het kleinere broertje wordt de EHS nog bijgestaan door een benzinemotor. Bijzonder, omdat bij de reïncarnatie van MG werd gesproken over een merk dat zich puur op elektrische auto's zou concentreren. Deze EHS kan dus wel eens de enige nieuwe MG zijn die nog voorzien is van een verbrandingsmotor. Kan de auto opboksen tegen het hevige SUV-geweld in het D-segment? Wij zochten het uit.