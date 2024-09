Succesnummer rigoureus aangepakt

Voor Stellantis is Peugeot ongelooflijk belangrijk. In Europa heeft het merk van de leeuw het grootste verkoopvolume van de groep en is bovendien één van de meest winstgevende merken van Stellantis.

Er is dus alles aan gelegen om dat zo te houden en een belangrijk onderdeel van het succes is de Peugeot 3008. Een model dat meerdere gedaantes kent: we maakten kennis met de 3008 in de vorm van een cross-over, terwijl de tweede generatie de titel SUV toegekend kreeg. Die laatste gedaantewisseling legde Peugeot geen windeieren, want de 3008 SUV bleek een schot in de roos.



Eerst enkel voorzien van benzine- en dieselmotoren, maar later met de toevoeging van (milde) hybride aandrijflijnen. Nu is het tijd voor de derde generatie en dat betekent wéér een verandering van koets. De 3008 is nu meer een SUV coupé geworden, terwijl de 5008 het nuchtere ruimtewonder van de familie blijft. Bovendien introduceert Peugeot voor het eerst een 3008 met volledig elektrische aandrijflijn. Hoog tijd om te ontdekken of al deze veranderingen het succes van Peugeot naar een nog hoger plan trekken.