Remmende voorsprong?

Met de Niro lijkt Kia speciaal voor Nederland een auto te hebben ontworpen. De auto is bereikbaar, ruim en altijd geƫlektrificeerd. De volledig elektrische versie van de Niro was vernieuwend op een heel ander vlak. Behoudens het stoere Tesla waren EV's ten tijde van zijn introductie namelijk behoorlijk smaakgevoelig vormgegeven, om maar lekker op te vallen.



Kia pakte het heel anders aan en liet zijn volledig elektrische versie lijken op de varianten met benzinemotor. Die nuchtere en minder smaakgevoelige aanpak bleek een succes, al kwam dit ook door het baanbrekend grote bereik dat de Niro EV bood, iets waarmee de auto vijf jaar later nog steeds geen modderfiguur slaat. Volgens Kia is er zelfs geen reden om bij de introductie van de nieuwe Niro erg veel te veranderen aan de technische specificaties. De auto laadt ongeveer even snel op en komt ook even ver als het vertrekkende model. Is de auto daarmee direct al verouderd of is er meer aan de hand? Wij zoeken het uit tijdens de test!