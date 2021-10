Designer

Het is opvallend dat autofabrikanten hun elektrische modellen op de meest uitgesproken manier vormgeven. Neem de (deels) elektrische Toyota Prius, Nissan Leaf, Honda e, BMW i3 of de Jaguar I-Pace. Stuk voor stuk auto's die rechtstreeks uit een sciencefiction film zijn getrokken. Zelfs de meest stoffige merken hebben op elektrisch vlak de progressieve weg naar de tekentafel gevonden. Ongetwijfeld een bewuste keuze. De klant die, vooral in de beginjaren, koos voor een elektrische auto maakte daarmee een vooruitstrevende keuze.



Echter leven we tegenwoordig in een tijd dat niet enkel de early adopters kiezen voor een elektrische aandrijving. De huidige elektrische modellen krijgen een steeds minder uitgesproken design en zijn met regelmaat kopie├źn van de modellen die lopen op fossiele brandstof. Hyundai weet verrassend de markt te betreden met deze futuristisch ogende en zeer moderne IONIQ 5. Daarbij rijst de vraag; is het allemaal cosmetisch of is de IONIQ 5 ook echt vernieuwend?