Onterecht onderbelicht

We betrappen ons erop dat we in herhaling vallen, maar we kunnen er niet omheen dat Nissan tijdlang koploper was in de strijd om betaalbare elektrische auto's. De eerste Nissan Leaf was misschien smaakgevoelig, er zijn er toch ontzettend veel van verkocht. Het bleef echter lange tijd bij dit model én de e-NV200 als je een elektrische Nissan wilde.



Nadat steeds meer concurrenten elektrische voertuigen introduceerden en Nissan op zowel technisch als commercieel vlak werd ingehaald, kwamen de Japanners eindelijk met de Ariya op de proppen. Ruim twee jaar kon Nissan al profiteren van de aandrijflijn die Renault nu pas in de Scenic e-Tech introduceert, maar toch wil het niet echt vlotten met de verkoop van het model. Reden genoeg om de prijzen te verlagen en nieuwe aandrijflijnen te introduceren. Wij gaan de weg op met Ariya 87 kWh e-4orce, een 306 pk sterke cross-over mét vierwielaandrijving.