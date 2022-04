De aftrap

'De toekomst is elektrisch', roept Volvo tegen iedereen die het horen wil. Doelstelling: vanaf 2030 geen verbrandingsmotoren meer produceren. Al in 2025 wil het merk dat de helft van de wereldwijde verkoop van Volvo's bestaat uit elektrische modellen. De andere helft zal bestaan uit auto's voorzien van hybridetechnologie. Om deze uitspraken extra kracht bij te zetten komt Volvo met de allereerste auto die uitsluitend is ontworpen om volledig elektrisch door het leven te gaan. De C40 mag het spits afbijten en staat op het CMA-platform dat ook gebruikt is voor de Polestar 2 en Volvo XC40. De eerste Volvo die ontworpen is als volledig elektrische auto; de interesse is gewekt!