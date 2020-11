Nieuw met geschiedenis

Voordat we je bijpraten over de gereden Polestar 2 allereest een kleine les geschiedenis en context rondom dit 'nieuwe' merk. In 2005 werd de naam Polestar geboren vanuit verschillende sportieve samenwerkingen rondom het merk Volvo. Vanuit zijn oorsprong bestond het uit twee divisies genaamd Polestar Performance en Polestar Racing. Eerstgenoemde was vooral bezig met het ombouwen en aanpassen van bestaande Volvo's en het ontwikkelen van nieuwe techniek en onderdelen. Polestar Racing richtte zich volledig op de ontwikkeling en productie van raceauto's. Vijf jaar geleden, in 2015, werd Volvo voor 100% eigenaar van de merknaam Polestar door het kopen van Polestar Performance en Polestar Holding; het bedrijf dat eigenaar is van de merknaam Polestar. De racedivisie werd door Volvo niet overgenomen en is onder een nieuwe naam verder gegaan.



In 2017 kondigt Volvo de naam Polestar te gaan gebruiken om elektrische auto's te gaan bouwen. Het merk wordt als zelfstandige autobouwer gepositioneerd en gaat voor de buitenwereld zo veel mogelijk los van Volvo verder. In het najaar van 2017 werd de Polestar 1 op de markt gebracht.



Gaan we door het loskoppelen van Volvo en Polestar dan geen Volvo's meer zien die, op het sportieve vlak, onder handen zijn genomen? Dat niet, in 2018 wordt gemeld dat Polestar Engineered zich in gaat zetten om Volvo's te optimaliseren in sportieve prestaties. De 405 pk sterke Volvo S60 Polestar Engineered is het eerste project dat is voortgekomen uit deze samenwerking.



Genoeg context en geschiedenis! Volle focus op de Polestar 2, we zijn namelijk ontzettend benieuwd naar deze auto!