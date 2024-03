Alleen maar spannender

Bij Toyota kun je de modellen goed opdelen in twee categorie├źn: echte wereldauto's als de Corolla (Cross) en RAV4, die over de gehele aardbol aangeboden worden. En aan de andere kant de auto's die voor specifieke markten bedoeld zijn, zo hebben we als Europa de Yaris (Cross) helemaal voor onszelf. En natuurlijk de C-HR, waarmee we in 2016 kennismaakten. Direct bij de introductie dichten we de auto al veel succes toe en het is voor Toyota fijn dat deze Europese cross-over de verwachtingen waarmaakte. En misschien wel overtrof, want alleen in Nederland rijden er al 22.000 van rond. Hoewel je misschien zou denken dat de C-HR te smaakgevoelig is voor de nuchtere Hollanders, vlogen de auto's de showroom uit. Voor de Japanners reden genoeg om nog een tandje bij te zetten, want de nieuwe C-HR is nog gedurfder. Bovendien kun je nu voor het eerst een plug-in hybride C-HR kiezen en dat is precies de versie die we voor deze autotest aan de tand voelden.