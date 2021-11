Helemaal zichzelf

Met het label Cupra werden al jarenlang de meest sportieve Seats aangeduid. Denk bijvoorbeeld aan de knotsgekke Seat Leon Cupra R, die als sluitstuk van een tijdperk geldt. Sindsdien is Cupra namelijk losgeweekt van Seat en wordt het als zelfstandig merk in de markt gezet. In eerste instantie om te doen waar Cupra's al om bekend stonden, namelijk sportieve versies van bestaande modellen neerzetten. De Cupra Ateca (je raadt al op welke auto die gebaseerd is) beet het spits af, maar daar blijft het niet bij. We kunnen nu namelijk rijden met het eerste model dat alleen als Cupra aan de man gebracht wordt en geen evenknie van Seat kent. We maken kennis met de Formentor, een opvallende cross-over coupé met een plug-in hybride aandrijflijn.