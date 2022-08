Déjà vu

We schrijven het jaar 1955. Tijdens de autosalon van Parijs zijn alle ogen gericht op de spiksplinternieuwe Citroën DS. Veel comfort, de nieuwste innovaties en een modern uiterlijk. De DS wordt een succes, in de eerste week ontvangt Citroën ruim 80.000 orders voor de 'Snoek'. Doordat er gebruik wordt gemaakt van hydropneumatische vering is het tijdens een rit zeer comfortabel vertoeven in de reiswagen. Het succes duurt van 1955 tot 1975, in die jaren rollen er bijna anderhalf miljoen exemplaren van de productieband. Citroën was met zijn DS hét symbool voor comfortabele reisauto's.



Fast forward naar 2022; Citroën lanceert de excentrieke C5 X die op meer punten aansluit op de DS van weleer dan je zou verwachten. De Citroën C5 X is comfortabel, ruim en heeft een uitgesproken en excentriek uiterlijk. Dit in combinatie met moderne innovaties als plug-in hybride techniek maken het beeld compleet. Zal de geschiedenis zich herhalen?