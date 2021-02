Op zoek naar het DNA

Het DNA van Seat moet inmiddels bij iedereen bekend zijn. Van de betaalbare merken binnen de Volkswagen Groep dient het Spaanse merk voor sportiviteit en emotie te zorgen met haar modellen. Niet alleen het ontwerp van de auto's dient een gevoelige snaar te raken, ook het rijgedrag dient op het DNA te zijn aangepast.



Een formule die zijn uitwerking heeft op de hatchbacks en stations van het merk en die sinds enkele jaren ook wordt toegepast op de cross-overs en SUV's van Seat. Sinds 2016 begeeft Seat zich namelijk ook in dat segment met de Ateca, Arona en Tarraco. Die eerste is nu toe aan een opfrisbeurt, wat ons de gelegenheid geeft om nogmaals met deze auto op pad te gaan. Of het DNA nog steeds aanwezig is, lees je in deze autotest.