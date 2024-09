Geslaagd alternatief voor stationwagon?

Dacht je dat er echt geen cross-over meer bij kon in het overvolle C-segment? Renault denkt daar anders over en presenteert ons doodleuk een nieuwe toevoeging aan de familie. Maar biedt Renault niet al veel keuze met de Arkana, Austral en Captur? Jawel, maar nog niet één die extra de nadruk legt op binnenruimte. De Symbioz, want daar hebben we het over, moet een echte familiewagen zijn die de Megane Estate snel moet doen vergeten. Want stationwagens zijn uit en cross-overs blijven onverminderd populair.



De Symbioz is niet volledig elektrisch, daar zijn de Megane en Scenic e-Tech voor. Maar de auto biedt wel altijd een hybride aandrijflijn, zonder stekker. Een motorisering die we inmiddels wel kennen, maar die in de Symbioz verder verfijnd is en voor een comfortabele ervaring moet zorgen. In deze autotest lees je hoe dat uitpakt.