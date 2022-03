Renault loopt achterstand in

Het is al weer bijna tien jaar geleden dat Renault de compacte Zoe lanceerde. Redelijk concurrentieloos wist de elektrisch vijfdeurs de markt te veroveren. Een verdere uitbreiding van het programma elektrische personenauto's bleef uit, waar andere merken het voortouw namen. De nieuwe elektrische Megane E-Tech moet deze ogenschijnlijke achterstand tot een voorsprong ombuigen.



Samen met alliantiepartner Nissan wist Renault een goede aftrap te geven met elektrische auto's. Vooral bij de bedrijfswagens is er sprake van een compleet programma, terwijl de kleine Twizy nog steeds uniek in zijn soort is.

Samen met Nissan werd een compleet nieuw platform ontwikkeld dat helemaal is toegespitst op een elektrische aandrijflijn. Daar zullen beide merken de nodige modellen op gaan baseren. Deze vijfdeurs hatchback is nog maar het begin.

Intussen staat er een dealerorganisatie gereed die al een lange ervaring heeft met elektrische auto's en dat kan van de meeste andere merken niet worden gezegd. Bovendien werkt Renault hard aan een eigen recyclingfabriek waar niet alleen bruikbare onderdelen worden gedemonteerd aan het einde van de levenscyclus, maar waar bestaande auto's ook upgrades zullen krijgen en worden klaargemaakt voor de verkoop aan een volgende eigenaar.