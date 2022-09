Repeating success?

De Opel Astra was decennialang een van de populairste auto's in Nederland. Betrouwbaar, betaalbaar en een nuchtere uitstraling; precies de mix waar de Nederlander voor valt. In de jaren '90 stond de Astra steevast in de top van best verkochte auto's. Behaalde successen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Sterke concurrenten wisten de Astra in te halen met sportieve en frisse modellen, geholpen door een aantrekkelijke bijtelling. Hoewel de Astra's van de afgelopen jaren hoog scoren op betrouwbaarheid en betaalbaarheid liepen de verkopen terug. De Opel werd een grijze muis tussen al het flitsende geweld van haar concurrenten.



Nu gaat het roer om in Rüsselsheim. Geholpen door Stellantis moet de Opel Astra weer uitdagend, jong en sportief worden zonder kernwaarden als betrouwbaarheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen. We zoeken uit of die missie geslaagd is.