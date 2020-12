Elektrisch voor iedereen

De veranderingen op het gebied van elektrisch rijden gaan hard. Aangejaagd door overheden die extra maatregelen tegen verbrandingsmotoren aankondigen en strenge uitstootnormen die miljardenboetes kunnen opleveren. Volkswagen is al geruime tijd in de weer met batterij-elektrische voertuigen. Zo konden we al in 2013 kennismaken met de e-Up! en e-Golf. Hoewel beide auto's in het begin niet zo ver kwamen, blijken de doorontwikkelde versies bijzonder bruikbaar in de praktijk. De e-Golf was dan ook regelmatig de bestverkochte elektrische auto van Nederland, maar is inmiddels niet meer in productie. Volkswagen pakt het namelijk nog serieuzer aan en komt met een heus submerk voor elektrisch rijden: ID. In deze autotest lees je hoe de ID.3 als eerste telg uit de familie elektrisch rijden naar een hoger plan moet tillen.