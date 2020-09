Ster aan de stekker

Bij Mercedes-Benz leveren ze geen half werk. Het is alles of niets. 'The Best or Nothing' is een reclameleus die niet zomaar uit de lucht gegrepen is door de Duitsers. Om dat nog maar eens te onderstrepen wordt de elektrificatie van het modelaanbod zeer grondig aangepakt. In het jaar 2020 moet het productaanbod van stekkerauto's gegroeid zijn tot ruim twintig varianten! Je leest het goed, onder het label EQ Power moet er dit jaar flink wat elektrificatie plaatsvinden. Het plug-in hybride offensief binnen de compacte klasse van het merk zal in eerste instantie vooral betrekking hebben op de A-klasse hatchback, A-klasse Limousine en de B-klasse. Later dit jaar volgen ook de GLA, CLA Coupe en CLA Shooting Brake met deze technologie. In alle modellen wordt exact dezelfde motor gelepeld; de 250 e met een elektrisch vermogen van 75 kW en een elektrische actieradius van 60 km (WLTP). Dat vraagt om een test. Maak kennis met de Mercedes-Benz A 250 e hatchback.