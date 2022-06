Surrogaat?

Cupra; het merk dat wordt geassocieerd met alles wat Spaans, dynamisch en heet is. Eerst enkel als sportief onderdeel van Seat, maar nu op zichzelf als losstaand merk. Het onderdeel 'losstaand merk' moet worden genomen met een fikse korrel zout, want de Volkswagen Auto Groep heeft overduidelijk de touwtjes in handen bij Cupra. Zeker na een blik te hebben geworpen op de Born zijn de gelijkenissen met zijn Volkswagen broeder ID.3 groter dan bij ieder ander model. Even een paar nieuwe lijnen in het front en een ander logo en de Cupra's allereerste volledig elektrische model is geboren. Of zit er meer achter dan enkel marketingpraat en weet de Born zijn Cupra badge waar te maken in een flinke dosis sportiviteit en dynamiek? We nemen je mee!