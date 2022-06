Franse klasse

Door de totstandkoming van Stellantis als één van de grootste autofabrikanten ter wereld, moet elk automerk dat tot de groep behoort, zich nog sterker profileren. Overlap leidt tot kannibalisme en dat kan niet de bedoeling zijn. DS wordt naar voren geschoven als één van de premiummerken binnen Stellantis, net als bijvoorbeeld Alfa Romeo. Waar de Italiaanse raspaarden voor de sportieve toon moeten zorgen, kies je DS juist voor Franse weelde en comfort.



Daarvoor kun je terecht bij vier modellen, van een compacte cross-over tot een grote SUV en sedan. De auto die we nu testen wordt middenin het gamma geplaatst en moet voor de grootste aantallen van het merk gaan zorgen. We maken kennis met de DS 4, die terug is van weggeweest.