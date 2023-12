Niet zomaar de zoveelste

Het Chinese Geely timmert hard aan de weg en niet alleen in het Verre Oosten. Aan de ene kant door handig gebruik te maken van bestaande merken als Volvo en het daaruit ontstaande Polestar. Maar tevens met nieuwe merken, zoals Zeekr waarmee we enige weken geleden kennismaakten. Dat Geely niet op één paard wedt, blijkt ook wel uit de samenwerking met Mercedes-Benz. Gezamenlijk bliezen de twee merken smart (eigenwijs zonder hoofdletter) weer nieuw leven in. Onder de hoede van de Duitsers was dit merk niet bepaald succesvol, dus is de wedergeboorte niet 1-op-1 de aanpak van voorheen.



Er is goed gekeken waar de markbehoefte zit en dat resulteert in twee uit de kluiten gewassen SUV's. De #1 reden we vorig jaar en de SUV coupé #3 konden we al eerder van dichtbij bekijken. Nu is het tijd om ermee op pad te gaan en dat doen we maar meteen in de krachtigste Brabus-versie. Lukt het de 428 paardenkrachten te beteugelen?