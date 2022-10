Over een andere boeg

Smart; hét automerk dat direct doet denkt aan de handige kleine stadsauto's, kende zijn gloriejaren rond de millenniumwissel. De compacte tweezitter genoot onder iedere bevolkingsgroep populariteit en exemplaren gingen als warme broodjes over de toonbank. Heden ten dage wordt de City Coupé enkel nog gebruikt door een lokale sushitent en wordt het geheel vaak met ducttape bij elkaar gehouden. Maar...das war einmal.



Vergeet alle (voor)oordelen die je hebt over smart. Het merk (eigenwijs geschreven zonder hoofdletter) gaat het vanaf nu compleet anders doen. Dat zie je direct terug in de smart #1, niet alleen is dit de grootste smart ooit, hij is volledig elektrisch en heeft ruim 4,5 keer meer vermogen dan de smart City Coupé van weleer. Het merk is nu deels in handen van de Chinese autobouwer Geely waardoor het Duitse design van Mercedes-Benz wordt gecombineerd met de techniek van Polestar. Dat klinkt als een overheerlijke combinatie, tijd om te testen!