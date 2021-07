Eigenzinnig elektrisch

Citroën doet dingen altijd net even anders. De creaties van de Fransen staan bekend om hun eigenzinnige stijl en een weggedrag dat vooral op comfort geschoeid is. De ë-C4 voldoet in ieder geval aan het eerste criterium, maar weet ook de karakteristieke comfortabele snaar te raken.



Op het e-CMP platform heeft Stellantis (het fusiebedrijf van PSA en FCA) inmiddels een aardige waaier aan modellen beschikbaar. Niet alleen de ë-C4, maar ook de Peugeot e-2008, DS3 E-Tense en Opel Mokka-e staan op het onderstel. Dat betekent dat al deze auto's op papier min of meer dezelfde specificaties hebben. Is het dan nog wel mogelijk om onderscheid in het aanbod aan te brengen? Citroën bewijst in ieder geval een heel eigen weg in te slaan met de ë-C4, die boven alles vooral gericht lijkt te zijn op het bieden van rust en comfort. Daarmee grijpt de Franse autofabrikant in ieder geval terug op haar rijke verleden. Moet je hem overwegen als je in de markt bent voor een elektrische auto en een budget hebt van tussen de 30 en 40 mille? Tijd om de stekker uit het stopcontact te halen en wat kilometers te maken.