David

Is het een groot risico of juist een geweldig plan? Het lanceren van een auto in een populair segment is natuurlijk slimme zet. Echter, het introduceren van een auto in een segment waar sterke concurrenten zoals de GLA, X2, Q3 en XC40 zeer dominant aanwezig zijn, brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Desondanks heeft Lexus enkele jaren geleden de sprong gewaagd met de UX, een premium SUV verpakt in een compact formaat. Hoewel de auto zeldzaam is op de Nederlandse wegen, weerhoudt dat Lexus er niet van om verbeteringen aan te brengen en een tweede levensfase voor de UX te in gang te zetten. We maken kennis met een vernieuwde 'David'; kan deze compacte en speelse premium crossover concurreren met de 'Goliaths' binnen dit segment?