Complete familie

De populariteit van SUV's en cross-overs is nog steeds aan het toenemen en dat merkt Mercedes-Benz maar al te goed. Het is de reden dat de compacte lijn van het merk nu twee hoge modellen biedt. Naast de in 2013 onthulde GLA kun je inmiddels ook voor de uit de kluiten gewassen GLB opteren. Waar die laatste als stoer ruimtewonder de grotere families moet verleiden, is de GLA meer gericht op sportiviteit en lifestyle. De jongste generatie van dit model maakt de compacte familie van Mercedes nu compleet. Hoog tijd dus om ook met deze auto op pad te gaan, om te zien hoe het met de onderlinge verhoudingen is gesteld. En nog belangrijker; of de GLA een beetje tegen de concurrentie kan opboksen.