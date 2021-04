Elektrisch raspaard

De puristen onder ons gruwelen ervan: Ford plakt de naam Mustang op een cross-over. En of dat nog niet erg genoeg is, kun je de Mustang Mach-E alleen als volledig elektrische auto krijgen. Staan je nekharen al overeind? Kalmeer dan maar even, want de auto vervangt niet de befaamde sportauto wiens naam wordt geleend. Sterker nog, deze auto is de reden dat we langer van de muscle car op benzine kunnen genieten. Bovendien beweert Ford dat de merkwaarden in de Mach-E zijn behouden, wat het de leukst rijdende (relatief betaalbare) elektrische auto van dit moment moet maken. In deze autotest lees je of dat klopt.