Elektrische zevenzitter

Mercedes-Benz zet vol in op elektrisch rijden en richtte voor de overgang naar Electric Only het submerk EQ op. Onder dit submerk zijn inmiddels een scala aan modellen uitgebracht, van de compacte SUV EQA tot een ruime MPV. Het leidt tot het grootste aanbod aan elektrische modellen dat je bij een autofabrikant kunt vinden, maar toch vindt Mercedes-EQ het nog niet genoeg.



Want voor grote gezinnen of de goedzak die altijd aanbiedt om te rijden bij uitwedstrijden is er weinig volledig elektrisch te koop. Je komt al snel bij een busje of grote SUV uit, met een overeenkomstig prijskaartje. Reden genoeg dus om een zevenzitter in het compacte (aldus MB) SUV-segment te introduceren. We rijden met de EQB om te zien hoe gebruiksvriendelijk en efficiƫnt dit elektrische ruimtewonder is. En hoe bereikbaar is deze Benz eigenlijk?