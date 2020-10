Als geroepen

In een autowereld die steeds meer en sneller geelektrificeerd raakt, is geen enkele categorie ongemoeid gelaten. Zo wordt ook de bedrijfswagenmarkt flink opgeschud door de introductie van nieuwe elektrische modellen. Bij bestelwagens wordt nu nog voornamelijk gefocust op de last mile delivery, wat betekent dat auto's als de e-Crafter en e-Vito een bescheiden rijbereik hebben. Voor personenvervoer en gezinsuitjes is een grotere actieradius een vereiste. Om die reden introduceert Mercedes-Benz haar EQV (de elektrische V-Klasse), die een luxe uitstraling combineert met een flink rijbereik, zonder dat je moet inleveren op gebruiksgemak. We hadden de kans om al uitgebreid kennis te maken met deze nieuwe elektrische telg van de EQ-familie.