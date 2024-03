Gouden koets

De positieve invloed op de rijeigenschappen van EV's zijn ons nu wel bekend: een stille aandrijflijn, vrij van trillingen en een laag zwaartepunt bijvoorbeeld. Bovendien merk je geen vertraging van schakelmomenten en heb je direct lekker veel vermogen beschikbaar. Waar je die fijne eigenschappen extra gaat waarderen? In een personenvoerder als de Mercedes-Benz V-Klasse, die als elektrische versie EQV heet.



Een auto die je het beste ervaart als je achterin gaat zitten. En dat doen we uitgebreid tijdens de eerste rijtest met de vernieuwde EQV, maar natuurlijk kruipen we ook achter het stuur van de ruimste personenauto die je volledig elektrisch kunt krijgen. Mercedes wist flink wat vernieuwingen door te voeren bij deze MPV, waar we je in deze test over bijpraten.