Fluisterstille leeuw

Het aantal verschillende elektrische modellen groeit explosief en de elektrificatie slaat geen enkel segment over. Peugeot speelt daar handig op in, door de komende jaren van ieder model uit haar gamma een elektrische versie te bieden. Daarbij onderscheiden de elektrische modellen slechts op details van hun familieleden met verbrandingsmotor, om zo de stap naar elektrisch rijden klein te houden. De e-208 reden we al eerder en ook met de reguliere 2008 maakten we vorig jaar kennis. Maar het is nu tijd om de e-2008 een volle week op gebruiksgemak, rijbereik en rijgedrag te testen. Lees mee hoe dat bevalt.