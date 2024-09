Eindelijk een doorbraak?

Hoewel Lexus alweer meerdere decennia in Europa actief is, blijft het moeilijk voor het Japanse merk om flinke verkoopaantallen neer te zetten. De CT200h geldt als meest succesvolle model van het merk, daarvan werden er alleen in Nederland al meer dan 10.000 verkocht. Gek genoeg kwam er van dat model geen opvolger en werd het weer een stuk stiller in de showrooms van het luxemerk. Tot nu dan, want er is weer een Lexus die een stuk bereikbaarder is.



De LBX wordt geïntroduceerd als breakthrough cross-over waarmee Lexus voor eens en altijd vaste voet aan de grond van het Europese continent wil krijgen. De compacte cross-over werd dan ook speciaal voor Europa ontwikkeld, al deelt de auto veel techniek met de Toyota Yaris Cross. Uiteraard wordt er een luxesausje over de auto gegoten om het verschil duidelijk te maken. Of dat lukt lees je in deze autotest.