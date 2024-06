Champion!

"We are the champions," zong Freddie Mercury in 1977, een van de meest iconische zinnen uit het repertoire van de legendarische Britse rockband Queen. Het lijkt erop dat de medewerkers van Toyota deze woorden de afgelopen jaren vaak in gedachten hebben gehad. Een blik op de verkoopcijfers laat namelijk geen twijfel: Toyota presteert buitengewoon goed. Modellen zoals de C-HR, Aygo X en RAV4 zijn ware verkooptoppers. De Yaris werd in 2021 uitgeroepen tot Auto van het Jaar en behoort al jaren tot de top 15 van best verkochte auto's in Nederland. Sinds 2021 voegde Toyota daar ook de Yaris Cross aan toe. Ondanks de verzadigde markt in het SUV B-segment, verkocht Toyota vorig jaar alleen al wereldwijd 200.000 exemplaren van dit model. In Nederland was de Yaris Cross in 2022 en 2023 de best verkochte B-segment SUV, met al 16.000 verkochte exemplaren sinds zijn introductie.



Hoewel de Yaris Cross sterke verkoopcijfers noteert, was het model niet vrij van kritiek. Tijd voor een opfrisbeurt en enkele vernieuwingen, want wie goed wil blijven, moet beter worden. Wij onderzochten of de vernieuwde Toyota Yaris Cross zijn status als topper kan behouden.